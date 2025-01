Craque do Brasil na Kings League foi reprovado em testes em grandes clubes

Atacante venceu a Kings League com a seleçãol, foi o artilheiro e craque da competição. Ele defendeu o Cruzeiro na base e teve chances no Milan

O começo da trajetória foi até promissora. Kelvin é natural de Minas Gerais e teve passagem nas categorias de base do Cruzeiro, mas como lateral-esquerdo. Em seguida, também teve uma chance no Milan, porém depois que se profissionalizou apenas conseguiu atuar por equipes regionais de sua terra natal.

O Brasil foi campeão mundial da Kings League , uma espécie de Copa do Mundo do futebol de sete, ao vencer a Colômbia por 6 a 2, no Allianz Stadium, casa da Juventus, em Turim. O grande nome dessa conquista foi o atacante Kelvin Oliveira, também popularmente conhecido como “K9”. Ele se encontrou na modalidade após tentar a sorte também no campo, mas sem muito sucesso.

Mudança para o futebol society e destaque no Grêmio

Alguns anos depois ele migrou para o futebol de sete e o destaque começou a aparecer na equipe do Grêmio na modalidade. Na ocasião, ele atuou ao lado de dois campeões da Libertadores pelo Imortal no campo em 2017, o lateral-direito Léo Moura e o volante Maicon. Kelvin se sobressaiu tanto com o seu desempenho no gramado sintético que teve uma oportunidade de treinar com o time profissional do Tricolor Gaúcho. Ele, aliás, marcou três gols em atividade conduzida por Renato Gaúcho. Na ocasião, a torcida do Grêmio chegou até a promover uma campanha para que o atleta fosse o substituto de Luis Suárez

“Tá maluco, é muita responsabilidade. O cara é um fenômeno, foi um prazer estar todos aqueles dias treinando com ele, fora de série. O time do Grêmio é muito bom, forte. Substituir ele é muito difícil, só um outro extraterrestre para ter esse feito. Claro que a gente vai tentar fazer o máximo, mas as palavras ‘substituir o Suárez’ são muito fortes, é difícil. Foi muito bacana essa experiência, tenho só gratidão a Deus, a toda torcida do Grêmio e aos jogadores”, relatou Kelvin.

Posteriormente, a diretoria do Imortal descartou qualquer possibilidade de integrá-lo ao elenco do futebol de campo. A justificativa é que o atacante não teria condições físicas ideais para exercer as funções necessárias.