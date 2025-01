Corinthians passa pelo Falcon e está na próxima fase da Copinha

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Corinthians teve maior intensidade ofensiva no primeiro tempo e lamentou que o goleiro Dida tenha se saído muito bem com defesas nas três melhores finalizações, uma com Gui Negão num chute de fora da área e duas vezes com Nicollas. Mas, depois dos 30 minutos, o time sergipano equilibrou as ações e mostrou boa troca de passes. Além disso, criou a grande jogada da etapa inicial. Guilherme, pela esquerda, de fora da área, bateu colocado no ângulo e o goleiro corintiano Kauê voou para fazer grande defesa e evitar que o Corinthians fosse para o intervalo com a derrota.