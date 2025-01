Corinthians é excluído do Movimento de Formação após denúncia de rival

O Corinthians está envolvido em uma grande polêmica nas suas categorias de base. O Movimento de Clubes Formadores excluiu o Timão após uma denúncia do Palmeiras de aliciamento a um atleta de 14 anos. A idade é a mínima para a assinatura de um contrato de formação.

O jogador completou 14 anos no último mês de dezembro. De acordo com informações publicadas pelo Globo Esporte, o Palmeiras, com a proximidade do aniversário, encaminhou o contrato de formação. Como resposta, recebeu que o atleta não queria mais permanecer no clube. Após alguns dias, o garoto apareceu treinando no Corinthians.