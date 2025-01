Conheça o jogador brasileiro mais disputado por gigantes europeus

“Ederson será o meio de campo mais disputado na próxima janela de transferências do meio do ano. O Liverpool está acompanhando o desempenho do jogador há muito tempo. Barcelona também, mas sabemos que o clube está com problemas para contratar jogadores devido ao fair play financeiro. Então eu acho que ele vai ser objeto de disputa entre Manchester City, Liverpool e Real Madrid “.

“Esses são os times atualmente capazes de bancar a contratação de um jogador como o Éderson. Talvez o Manchester United entre nessa disputa pela boa relação que tem com o Atalanta”, explicou o jornalista, especialista no mercado de transferências.

Quem é o volante Éderson, jogador badalado da Atalanta?

O volante de 25 anos é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e atua no futebol italiano desde 2022, quando se transferiu para o Salernitana. Ficou apenas uma temporada no pequeno clube italiano antes de se transferir para a Atalanta, emergente no futebol italiano e europeu.

Antes de se transferir para a Europa, Éderson teve uma trajetória discreta no futebol brasileiro. Formou-se no Desportivo Brasil, passou por Cruzeiro e Corinthians mostrando-se promissor, mas sem conseguir se firmar em nenhum dos dois times.

Em 2021, foi emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza, onde teve finalmente mais espaço para jogar e conseguiu atrair a atenção dos europeus. O Salernitana viu o potencial de Éderson e o contratou por 6,5 milhões de euros (R$ 40,5 milhões) em janeiro de 2022. Seis meses depois, o vendeu para a Atalanta por 13 milhões de euros (R$ 81,1 milhões).