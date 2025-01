Caso Berna na Suíça e cobrança de reforços, Cuca é apresentado no Atlético

Nesta segunda-feira (13), o Atlético apresentou novamente o técnico Cuca para a temporada que está por vir. O profissional assumirá o comando da equipe mineira pela quarta vez em 11 anos e, desde já, está em contato com o elenco atleticano durante a pré-temporada, que inclui uma viagem aos Estados Unidos. Nas passagens anteriores, ele conquistou Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e estaduais.

Cuca foi condenado, na época, pelos crimes de coação e ato sexual com menor. No entanto, ele jamais cumpriu pena, algo que, até hoje, gera revolta nas redes sociais entre torcedores de diversos clubes. Todavia, seu caso foi anulado pela justiça em 2024.

Por outro lado, o técnico destacou que tem trabalhado para se tornar uma pessoa melhor. “Tenho trabalhado incessantemente para me tornar uma pessoa melhor, para entender a gravidade do tema, não apenas por mim, mas também pelas minhas filhas, pela minha mãe e pelo respeito que as mulheres merecem. Estou comprometido com essa causa. Além disso, tenho participado de palestras, onde reunimos meninas e meninos para discutir o assunto de forma aberta”, completou.

Cuca fala sobre reforços no Atlético

Por fim, sobre o trabalho em campo, Cuca comentou a chegada de reforços e mencionou uma reunião com Victor, ex-goleiro e atual diretor de futebol do clube.