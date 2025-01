Caixinha fecha treino e entra em reta final para estreia no Estadual

O Santos segue sua preparação para sua estreia no Paulistão. Na quinta-feira (16/01), o Peixe encara o Mirassol, às 21h30, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Estadual. Assim, cada vez mais se aproximando do embate, o técnico Pedro Caixinha decidiu fechar os próximos treinos da equipe.

O Santos tem aberto períodos de treino para a imprensa. Normalmente, é possível acompanhar o aquecimento e parte dos trabalhos técnicos, com o final da atividade sendo fechada. Contudo, nesta segunda (13/01), o Peixe liberou somente alguns minutos do treino físico. Caixinha quer dar atenção maior a parte tática para corrigir erros antes de entrar em campo pelo estadual.

Em campo, o técnico Pedro Caixinha dividiu o elenco entre jogadores de ataque e defesa para trabalhos individualizados. Na parte final do treinamento, o português comandou uma atividade tática em campo reduzido.

Na atividade, o Santos já contou com Luisão, Zé Ivaldo e Leo Godoy. O trio já foi anunciado oficialmente pelo clube e devem estar à disposição de Caixinha para a estreia no Paulistão. Outros reforços como Tiquinho Soares e Thaciano ainda não participaram do treino e devem ficar fora do embate contra o Mirassol.

Os reforços, aliás, não estiveram à disposição de Caixinha no jogo-treino contra o Athletic, de Minas Gerais, onde o Santos perdeu por 4 a 1. Contudo, já regularizados, eles já treinam normalmente com o restante do elenco. Mas por começarem a trabalhar um pouco atrasados, as titularidades estão em dúvida.