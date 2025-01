Bruno Fernandes não tem dúvida: CR7 vai jogar a Copa de 26

DOHA, QATAR - NOVEMBER 24: Cristiano Ronaldo (R) and Bruno Fernandes (L) of Portugal sing the national anthem prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 Group H match between Portugal and Ghana at Stadium 974 on November 24, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) / Crédito: Clive Brunskill

Astro do Manchester United, o atacante Bruno Fernandes tem algumas certezas inegociáveis. Uma delas ficou nítida após a vitória dos Diabos Vermelhos sobre o Arsenal, nos pênaltis, por 5 a 3, após empate de 1 a 1, no tempo regulamentar, pela terceira fase da Copa da Inglaterra, no Emirates Stadium, em Londres. Segundo ele, Cristiano Ronaldo, seu companheiro de seleção portuguesa, estará na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. “Acredito não, estou quase seguro de que ele vai lá estar. Seria bonito que o Cristiano Ronaldo, indo ao Mundial, concretizasse, então, o sonho de ganhar a Copa do Mundo pela seleção. Não só para ele, como para nós, portugueses, que queremos muito dar este título ao nosso país”, disse Fernandes, em entrevista à TNT Sports.

No próximo ano, Ronaldo, que jogou com Fernandes no próprio United, terá 40 anos. Mas CR7 é igual a vinho. Quanto mais velho, melhor. Assim, o atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, pode contribuir muito com a seleção portuguesa.