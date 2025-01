Botafogo x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

Após sofrer derrota para o Maricá, na estreia do estadual, Alvinegro enfrentará a Lusa que está empolgada no início da competição

O Botafogo estreou no último sábado pelo Campeonato Carioca com uma derrota para o recém-promovido Maricá. A partida aconteceu no estádio Nilton Santos, mas teve o mando de campo do adversário. Agora, jogando como mandante, o time enfrentará a Portuguesa, da Ilha do Governador, nesta terça-feira (14), pela segunda rodada do estadual.

Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere transmitirão a partida, marcada para as 19h30 (horário de Brasília).