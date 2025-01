Bitello não se reapresenta na Rússia, e Botafogo fará nova proposta

Meia-atacante permanece no Brasil e mantém conversas com o Alvinegro, além do desejo em retornar ao futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

Nesta segunda-feira (13), o atacante Bitello não compareceu ao Dínamo Moscou, na Rússia. O jogador, em negociação com o Botafogo, decidiu permanecer no Brasil até a conclusão das tratativas. Enquanto isso, seus agentes seguem em conversas com o clube Alvinegro. Uma nova oferta será apresentada ao Dínamo, embora o clube russo já tenha recusado duas propostas, sendo uma delas no valor de 13 milhões de euros (R$ 82 milhões, na cotação atual). O Dínamo entende que a ausência de Bitello na Rússia demonstra o desejo do jogador de atuar pelo Botafogo.

