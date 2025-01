Beraldo valoriza boa atuação e ‘nova velha’ função no PSG

Brasileiro se destaca em nova função na zaga, mantém o PSG na liderança do Francês e conquista espaço com o técnico Luis Enrique / Crédito: Catherine Steenkeste

O zagueiro Lucas Beraldo, ex-São Paulo, vive bom momento com a camisa do PSG e tem prestígio com o técnico espanhol Luis Enrique, mesmo com a forte concorrência que enfrenta no setor. No último domingo (12), o brasileiro ganhou nova função na vitória sobre o Saint-Étienne por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, em Paris, que manteve o time na liderança isolada do Campeonato Francês, com 7 pontos de vantagem sobre o rival Olympique de Marselha, após 17 rodadas. Mesmo sendo canhoto, o jogador de 21 anos atuou pelo lado direito da zaga e fez mais uma boa partida. Presente em campo pelos 90 minutos, Beraldo ganhou elogios da imprensa francesa e se destacou com 91% de acerto nos passes, seis lançamentos longos, cinco desarmes, quatro cortes, cinco duelos ganhos pelo chão e outros quatro duelos ganhos em bolas aéreas, de acordo com a plataforma ‘Sofascore’.

Atuar pelo lado direito da zaga, aliás, não é novidade para o ex-são-paulino. Durante boa parte da sua trajetória nas categorias de base, Beraldo formou dupla com o canhoto Luizão, hoje no West Ham, e era utilizado nesta função na equipe sub-20 do São Paulo pelo técnico Alex de Souza, ex-meia e hoje técnico do Antalyaspor, da Turquia.

“Me sinto bem pela direita, mesmo com a perna trocada. Atuei assim por muito tempo no São Paulo, e o mister sabe que pode contar comigo ali também. Pude mostrar mais uma vez que não tem nenhum problema. Pelo contrário, até gosto, porque me permite encontrar novas linhas de passe para iniciar as jogadas”, afirma Beraldo, que também foi utilizado muitas vezes no PSG na lateral esquerda. Beraldo completa um ano de PSG No último dia 1º, Beraldo completou um ano no PSG, após ser contratado por 20 milhões de euros. Além disso, até hoje é a negociação mais cara envolvendo a saída de um zagueiro do futebol brasileiro. Pelo clube europeu, já soma 36 jogos, 12 na atual temporada, e três gols. Nome importante da equipe que chegou às semifinais da última Champions, o zagueiro já conquistou quatro títulos pelo PSG. Um Campeonato Francês, uma Copa da França e duas Supercopas da França. Ao mesmo tempo, ele soma quatro convocações e três jogos pela Seleção Brasileira, incluindo a presença na Copa América 2024.