Athletico x Rio Branco: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico-PR recebe o Rio Branco nesta terça-feira (14), às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paranaense. Com vitória na estreia do Estadual, o Furacão está na segunda colocação da tabela, com três pontos. Por outro lado, o Leão pedeu na primeira rodada e, portanto, ainda não pontuou. Confira as principais informações sobre o duelo. Onde assistir O confronto terá transmissão da Rede Furacão (canal no YouTube).

Rebaixado na última temporada do Brasileirão, o Furacão disputará a Série B em 2025. Então, a conquista do Estadual seria de grande importância para o clube. Na estreia do torneio, venceu o Paraná por 2 a 1, no primeiro desafio do técnico Maurício Barbieri no comando da equipe. Para o confronto, o goleiro Léo Linck não deve ser relacionado, já que está em negociações avançadas com o Botafogo. Por outro lado, o treinador deve promover a entrada de outras contratações do clube que ainda não estrearam, como os atacantes Leozinho e Isaac.