Athletico abre conversas para retorno do goleiro Santos, do Fortaleza

Furacão se aproxima da contratação do experiente arqueiro, de 34 anos, que atualmente está sem espaço no Leão do Pici

O Athletico negocia o retorno de um velho conhecido da torcida. Trata-se do goleiro Santos, que atualmente defende as cores do Fortaleza. O jogador, de 34 anos, para dialogar com o furacão sobre valores e formato do acordo. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o goleiro não viajou com a delegação do clube cearense para os Estados Unidos. Ele enxerga com bons olhos uma possível volta ao Furacão, onde viveu o melhor momento da carreira.