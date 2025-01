Atalanta x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

A 19ª rodada do Campeonato Italiano terá sequência nesta terça-feira (14), quando Atalanta e Juventus farão um dos jogos mais esperados da semana. Afinal, a equipe de Bérgamo, que jogará em casa, no Gewiss Stadium, visa se reaproximar do líder Napoli e seguir na briga pelo título. Enquanto a Velha Senhora, por sua vez, quer manter a invencibilidade, mas encerrar a absurda sequência de empates. A bola rola às 16h45 (de Brasília).

A Atalanta não sabe o que é perder pela Serie A desde a quinta rodada, mas vem de resultados ruins na temporada. São dois empates seguidos pelo torneio italiano (Udinese e Lazio), além da derrota por 2 a 0 para a Inter pela semifinal da Supercopa da Itália. O time surge, então, na terceira colocação, com 42 pontos e um jogo a menos que o Napoli, líder com 47.

A Atalanta jogará contra um incômodo jejum: não vence a Juventus no Gewiss Stadium desde 2021. Desde então são cinco jogos, com três vitórias da Juve e dois empates em Bérgamo.

Para este duelo, o técnico Gian Piero Gasperini seguirá sem Scamacca e não contará com Kossounou. Ambos estão lesionados. Já Juan Cuadrado segue como dúvida de acordo com a imprensa europeia.

Com 12 empates em 19 rodadas, a Juve visa retomar o caminho das vitórias. Afinal, mesmo sendo o único clube invicto no certame, surge apenas na quinta posição e 14 pontos atrás do líder Napoli. Assim, a briga atual da Juventus é por classificação à Liga dos Campeões. São três pontos a menos que a Lazio, time que abre o G-4, mas com um jogo a menos. Dessa forma, caso bata a Atalanta, a Velha Senhora pode encostar na equipe da capital.

Atalanta x Juventus

19ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: terça-feira, 14/01/2025, às 16h45 (de Brasília)

Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA)

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson e Zappacosta; De Ketelaere, Lookman e Pasalic. Técnico: Gian Piero Gasperini

Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu e McKennie; Douglas Luiz, Thuram, Yildiz, Koopmeiners e Mbagula; Nico González. Técnico: Thiago Motta

Árbitro: Daniele Doveri (ITA)

Auxiliares: Ciro Carbone (ITA) e Alessandro Costanzo (ITA)

VAR: Valerio Marini (ITA)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (Premium)