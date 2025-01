Arrascaeta treina boa parte com grupo e finaliza separado em atividade nos Estados Unidos

O meia rubro-negro sofreu uma lesão no joelho direito e passou por uma artroscopia no fim de 2024

O Flamengo está em pré-temporada nos Estados Unidos, e o Arrascaeta aproveita esse período para se recuperar totalmente da lesão no joelho direito. O meia realizou uma artroscopia no fim do ano passado, mas já treina com o elenco no campo. Na atividade desta segunda-feira (13), em Gainesville, o uruguaio participou dos trabalhos com bola junto aos demais jogadores, assim como nos dias anteriores.

Na parte final da atividade, Arrascaeta deixou o grupo de atletas e iniciou um trabalho específico acompanhado da preparação física do clube. Com tênis nos pés, ao invés da chuteira, o atleta correu pelo campo, enquanto o elenco realizava um treino em espaço reduzido com bola.