Água Santa x Fluminense, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Na fase anterior, o Tricolor de Laranjeiras venceu mais uma na competição, desta vez em uma 3 a 0 sobre o CRB. A equipe paulista, por sua vez, eliminou o Linense depois do triunfo por 2 a 1. Dessa forma, quem avançar no duelo enfrenta São Paulo ou Juventude.

Como chega o Água Santa

A equipe terminou a fase de grupos na liderança de sua chave, somando 6 pontos com duas vitórias e uma derrota. Dessa forma, o time de Diadema se destacou no sistema ofensivo, visto que estufou a rede em oito oportunidades, porém sofreu cinco em quatro partidas.

Como chega o Fluminense

O Tricolor de Laranjeiras dominou sua chave na primeira fase, com 100% de aproveitamento e tem demonstrado consistência na busca pelo hexa. Por fim, vale lembrar que o clube carioca já ergueu a taça da competição em 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989. A jogada que abriu caminho para a classificação à terceira entrou para a história. Afinal, o gol de Júlio Fidelis foi o de número 400 do Tricolor no mais famoso torneio de base do país.