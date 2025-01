‘Vou assassinar seu bebê’: esposa de jogador do Arsenal relata ameaças nas redes sociais

Nas duas mensagens expostas por Sophia, os usuários fazem ameaças diretas ao bebê do casal. A influencer anunciou sua gravidez nas redes sociais no dia 28 de novembro. “Espero que você tenha aborto espontâneo”, escreveu um.

Sophia Havertz, esposa de Kai Havertz, se tornou alvo de ameaças nas redes sociais após a eliminação do Arsenal para o Manchester United na Copa da Inglaterra . O atacante desperdiçou a segunda cobrança dos Gunners nas disputas de pênaltis, e torcedores o responsabilizaram pela derrota por 5 a 3.

“Eu vou até sua casa e vou mat*r seu bebê. Não estou brincando com isso, apenas espere”, ameaçou outro.

Junto às ameaças, a modelo fez um desabafo: “para qualquer um que ache normal escrever algo do tipo. Vejo esse tipo de coisa como chocante e espero que vocês tenham vergonha de vocês mesmos. Somos melhores que isso”, escreveu.

Eliminação do Arsenal

As ameaças ocorreram pouco depois da eliminação dos Gunners para o United, nas disputas de pênaltis após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Bruno Fernandes abriu o placar e colocou o Manchester em vantagem aos 52 minutos. Aos 63′, o brasileiro Gabriel Magalhães deixou tudo igual no Emirates Stadium, em Londres.

Kai Havertz ficou responsável pela segunda cobrança dos Gunners, mas bateu fraco e facilitou a defesa de Bayidir. O United fechou a disputa em 5 a 3 e avançou à próxima fase da FA Cup.