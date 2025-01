Técnico analisa derrota do Flamengo e revela conversas diárias com Filipe Luís: ‘Alinhamos ideias’

Grupo de Cléber dos Santos ficou aquém do esperado em revés por 2 a 1 para o Boavista, neste domingo (12), em Aracaju, pela estreia no Estadual

Na análise do técnico Cléber dos Santos, não dá para avaliar a derrota para o Boavista, por 2 a 1, sem levar o fator entrosamento em consideração. O desempenho do Flamengo na estreia da temporada ficou aquém do esperado mesmo para um grupo alternativo, que volta a campo nesta quinta-feira (16) diante do Madureira. No entanto, na visão do treinador, não há razão para alarde pois o revés se justifica por razões ‘contornáveis’.

“Acho natural [a falta de entrosamento] que aconteça na primeira partida do ano. Nós tivemos dois amistosos, um com a equipe da Copinha e outro com Maricá, e podemos ter experiências com isso. Queremos manter uma base para que possamos ter continuidade nos próximos jogos. Vamos trabalhar nisso, está tudo certo”, avaliou Cléber.