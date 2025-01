Taça Guanabara: Flamengo perde para o Boavista em estreia na temporada 2025

Em encontro no Batistão, clube de Saquarema pôs fim a um jejum que perdurava há mais de 10 anos no retrospecto contra o Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

A vitória do Boavista por 2 a 1 sobre o Flamengo, pela primeira rodada do Estadual, quebrou duas escritas de mais de dez anos da história rubro-negra. Isso porque o atual campeão carioca não estreava na Taça Guanabara com derrota desde 2006, ou seja, há 19 anos. Além disso, a equipe de Saquarema não triunfava diante do clube da Gávea há 13 anos. O Rubro-Negro ostentava uma invencibilidade de 15 jogos no retrospecto diante do Boavista, com 12 vitórias e três empates. Além disso, não sofria um revés em estreias na competição estadual desde a derrota para o Nova Iguaçu, com gol do Deni, em 2006.

O próximo desafio da equipe alternativa, comandada por Cléber dos Santos, acontece na quinta-feira (16), diante do Madureira. O duelo está marcado para as 18h30, no estádio O Amigão, na Paraíba.

Primeiro tempo Os primeiros minutos davam indícios de um Flamengo dominante na estreia da temporada, mas o prenúncio não se firmou. O que se viu foi um Boavista mais preparado, melhor estruturado e consideravelmente mais eficiente em sua proposta. O Rubro-Negro, por sua vez, mostrou-se incapaz de competir com a estratégia do adversário. Com três volantes em sua estrutura, o Boavista apresentou um desempenho defensivo quase impecável na primeira etapa. O Rubro-Negro ficou envolvido pela marcação adversária e não conseguiu encontrar soluções, por isso não construiu chances de gols. A equipe de Saquarema deu muito trabalho pelo lado esquerdo de ataque, com Matheus Alessandro – melhor jogador do primeiro tempo. Apesar da imposição, o Boavista também não teve muitas chances na partida, e o gol demorou a sair. Zé Vitor aproveitou o ótimo cruzamento de Vitor Ricardo e contou com uma falha defensiva do adversário para abrir o placar aos 35′.