São Paulo goleia o América-RN e avança na Copinha

São Paulo aplica 4 a 0 no primeiro tempo, 'administra' no segundo e agora irá encarar o Juventude

Com quatro gols no primeiro tempo, o São Paulo venceu o América-RN por 4 a 0 e avançou à terceira fase da Copinha. O duelo foi disputado no Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). Alves, Hugo, Ferreira e Ryan Francisco marcaram os tentos.

Com o resultado, o São Paulo segue com 100% de aproveitamento, mas agora com 14 gols a favor a apenas um sofrido. Agora, o Tricolor enfrentará o Juventude na terceira fase (que antecede as oitavas de final). A data e o horário ainda serão desmembrados pela Federação Paulista de Futebol.