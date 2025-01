Roberto Assaf: Flamengo avança na Copinha e enfrenta Bragantino

O Flamengo, na noite deste sábado, 11/1, jogou o suficiente para derrotar o São Bernardo por 3 a 1, na terceira rodada da Copinha, garantindo o segundo lugar do Grupo 23, e a classificação para a próxima etapa do torneio, quando enfrentará o Bragantino, que venceu os três jogos que fez na primeira fase, disputados em Suzano: 2 a 0 no União Suzano, 4 a 3 no Avaí e 5 a 0 no Araguainense / TO.

O Flamengo começou pressionando e abriu o placar aos dois minutos, com Felipe Lima, após passe de Bill. Mas o time foi diminuindo o ritmo, deixando o adversário equilibrar, e assustar, empatando com um gol bem anulado, por impedimento, de Sorriso. O Rubro-Negro reagiu. E esteve perto de fazer 2 a 0. O São Bernardo, no entanto, voltou a ter a bola, e saiu em busca do resultado, pois precisava vencer. A equipe carioca não conseguia concluir as jogadas do meio para frente. Nos acréscimos, Ismael bateu de longe no travessão. Em função da necessidade, o time paulista acabava abrindo espaços atrás, e o Flamengo também acertou o poste, em chute de Luiz Aucélio. Um resultado igual seria mais justo até ali.