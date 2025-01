Quanto vale Neymar? Confira evolução do valor de mercado do atacante

Valor atual do craque brasileiro é o menor desde 2010, quando ele ainda era uma promessa do Santos

Fora do mercado europeu, Neymar mexe com os brios de torcedores de alguns clubes do Brasil, em especial do Santos, sobre um retorno ao futebol brasileiro. Em fase final de recuperação de uma ruptura no tendão da coxa esquerda, o atual jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegou a acenar recentemente com a possibilidade de se transferir para o futebol dos Estados Unidos, onde jogam os amigos Lionel Messi e Luis Suárez. Mas, afinal, quanto vale Neymar no mercado da bola? Será que sua avaliação sofreu uma queda nos últimos anos?

De acordo com o site especializado ‘Transfermarkt’, os números do brasileiro caíram bruscamente, passando a valer 15 milhões de euros (quase R$ 94 milhões). Este, aliás, se tornou o menor valor desde que ele ainda se destacava como uma joia do Peixe, em 2010. Naquela ocasião, seu valor de mercado era de 14 milhões de euros.