Palmeiras realiza regenerativo após goleada sobre o São Bernardo

Palmeiras se prepara para encarar a Portuguesa, nesta quarta-feira (15), na primeira rodada do Campeonato Paulista

Após golear o São Bernardo por 4 a 1 no último sábado (11), o Palmeiras se reapresentou neste domingo (12). Assim, deu sequência à pré-temporada. O Verdão treinou na Academia do Futebol. O elenco realizou trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência, como exercícios preventivos de mobilidade, força e hidroginástica na piscina.