Paixão pela bola: Papa Francisco fala de futebol em sua biografia

A paixão do Papa Francisco pelo futebol não é segredo para ninguém. E a torcida do pontífice pelo San Lorenzo também não. Assim, parece natural que, em sua biografia, Jorge Mario Bergoglio – o nome verdadeiro do Papa – dedique um bom espaço para as lembranças que envolvem o mundo do esporte. E é justamente dessa forma que o livro “Esperança” – com lançamento marcado para terça-feira (14/1) – se apresentará para o público. Muitas histórias da trajetória de Jorge desde a infância até o conclave que confirmou sua eleição para a função mais nobre da Igreja Católica. Desse modo, ele passa por questões familiares, as raízes italianas, as reflexões sobre a vida e, claro, o universo futebolístico que sempre o encantou.

No livro, o papa – nascido em 17/12/1936 em Buenos Aires, na Argentina – reconhece que jogava mal e que a bola não havia sido feita para ele. O jornal português A Bola publicou trechos em que Francisco admite que tinha “dois pés esquerdos” e sua falta de habilidade lhe rendia um apelido comum para maus jogadores: “pata dura”. Além disso, ele conta que às vezes ficava como goleiro e gostava de comparar as bolas com oportunidades na vida: quando elas vêm, é preciso agarrar. Porém, o mais importante, segundo ele, era fazer as pessoas felizes com o futebol.