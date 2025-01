Nos acréscimos, Botafogo elimina Iape-MA e avança para a terceira fase da Copinha

O jogo

Com uma postura bastante ofensiva, o Botafogo criou boas chances. O gol saiu aos 28 minutos, quando Caio Valle aproveitou cruzamento de Josimar na medida para cabecear sem chances de defesa. A vantagem na primeira etapa só não foi maior porque faltou capricho aos atacantes do Glorioso nas conclusões.

O panorama mudou na volta do intervalo. O Iape-MA passou a ter maior posse de bola e empatou logo aos cinco minutos, quando o centroavante Edu subiu sem marcação para cabecear com firmeza. O time maranhense passou a ser constante no campo ofensivo e, quando perdia a bola, recorreu a faltas para deixar o jogo truncado. Só não esperava, contudo, que Weliton, já nos acréscimos, fizesse a diferença para o Botafogo. Ele anotou o segundo gol dos alvinegros, assegurando a classificação para a próxima fase.

