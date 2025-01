José Boto, diretor de futebol do Flamengo, confirma acordo com Juninho

EO português José Boto mostrou não ter papas na língua para tratar publicamente sobre assuntos relacionados ao planejamento e contratações no Flamengo. Em coletiva neste domingo (12), o novo diretor de futebol do Rubro-Negro confirmou acordo pelo atacante Juninho, do Qarabag, mas evitou tratá-lo como atleta do clube.

“Há um acordo, mas só será jogador do Flamengo quando assinar. Qualquer jogador só é jogador do Flamengo depois que assinar e passar por exames médicos. Isso ainda não aconteceu”, pontou Boto.