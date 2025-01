Inter de Milão vence e assume o 2º lugar do Italiano

VENICE, ITALY - JANUARY 12: Matteo Darmian of FC Internazionale celebrates scoring the first goal during the Serie A match between Venezia and FC Internazionale at Stadio Pier Luigi Penzo on January 12, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images) / Crédito: Timothy Rogers

A Inter de Milão está de volta à vice-liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo, 12/1, foi até o Estádio Pierluigi Penzo para enfrentar o Venezia, pela 20ª rodada. E se deu bem.Afinal, venceu por 1 a 0, gol de Darmian no primeiro tempo. Triunfo justo, mas magro para um time buscou o ataque, com 60% de posse e somando 17 a 6 nas finalizações. Assim, a Inter vai aos 43 pontos, contra 42 da Atalanta (que já jogou na rodada). Está atrás apenas do Napoli, que tem 44 pontos e joga na rodada. Mas a Inter tem um jogo a menos. O Venezia está na zona de rebaixamento. Com 14 pontos, é o penúltimo.

O Venezia, ciente da superioridade técnica da Inter de Milão, fez um jogo muito cauteloso, se fechando na defesa e com raros contra-ataques no primeiro tempo. Tanto que viu o rival finalizar 12 vezes contra 2. Assim, a Inter, sempre em cima, teve as melhores chances e aproveitou uma delas aos 16 minutos. Lautaro Martínez recebeu na área e bateu para o gol. O goleiro defendeu parcialmente, mas a bola ficou sob medida para Darmian mandar para a rede. E a Inter teve a chance de ampliar pelo menos mais duas vezes com o atacante iraniano Taremi, que mandou duas bolas rente à trave.