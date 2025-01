Grandes estreiam sem vitória no Carioca após 51 anos

Última vez que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco não venceram na estreia foi em 1974 / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Carioca de 2025 começou sem vitória dos quatro grandes do Rio. Pela primeira vez em 51 anos, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco não venceram na rodada de abertura da competição. Aliás, ambos jogaram com times alternativos por causa do calendário cada vez mais sobrecarregado do futebol brasileiro. Veja a classificação do Campeonato Carioca!

Em 1974, Botafogo, Flamengo e Fluminense estrearam com empate, enquanto o Vasco foi derrotado. Já desta vez, Botafogo e Flamengo foram derrotados por Maricá e Boavista, respectivamente, enquanto o Vasco empatou por 1 a 1 com o Nova Iguaçu e o Fluminense ficou no empate sem gols com o Sampaio Corrêa.