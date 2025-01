Fluminense x Sampaio Corrêa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Tricolor faz a sua primeira partida no Cariocão, em Moça Bonita, e mesmo com time alternativo espera começar muito bem a competição

O Fluminense, segundo maior campeão carioca, estreia na edição de 2025 da competição neste domingo (12), às 19h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita, pela 1ª rodada da Taça Guanabara. Sem o elenco principal à disposição, o Tricolor vai apostar as fichas nos Moleques de Xerém, além de alguns reservas e reforços. A Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 17h30 sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

A narração é de Christian Rafael. Mas a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com os comentários de Henrique Neves e as reportagens de Pedro Rigoni.Clique na arte acima a partir das 17h30 e não perca nada da estreia do Fluzão no Carioca.