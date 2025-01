Fluminense estreia com empate sem gols contra o Sampaio Corrêa

Tricolor entra em campo com a maioria do time formado por jovens da base, cria boas chances, mas fica no zero / Crédito: Jogada 10

Com time alternativo e formado majoritariamente por jogadores da base, o Fluminense empatou sem gols com o Sampaio Corrêa, neste domingo (12), em Moça Bonita, pela 1ª rodada da Taça Guanabara. O Tricolor apostou no talento dos Moleques de Xerém e teve como principal destaque o meia-ataque Riquelme Felipe, que criou boas oportunidades, mas não conseguiu evitar o empate na estreia. Veja a classificação do Campeonato Carioca!

Com o empate, Fluminense e Sampaio Corrêa somaram um ponto cada. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. Já o Sampaio Corrêa visita o Nova Iguaçu, no mesmo dia, às 18h30, no Jânio Moraes.