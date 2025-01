Flamengo aguarda atacante, mas participação em torneio nos EUA ainda é dúvida

Juninho é esperado no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (13) para assinatura do contrato com o clube carioca

O Flamengo concluiu a contratação do atacante Juninho, do Qarabag, e aguarda o novo reforço nesta segunda-feira (13), no Rio de Janeiro, para realização de exames médicos e, em seguida, a assinatura do contrato.

Entretanto, o departamento de futebol do clube tem dúvida se Juninho viajará aos Estados Unidos, local ao qual o elenco realiza pré-temporada. Isso porque o brasileiro não tem visto que permite entrada no país norte-americano, embora estejam ocorrendo os trâmites no consulado americano.