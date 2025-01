Dembélé brilha, PSG vence Saint-Étienne e segue isolado no Francês

Com dois gols de Ousmane Dembélé, o PSG venceu o Saint-Étienne por 2 a 0, neste domingo (12), no Parque dos Príncipes, pela 17ª rodada do Campeonato Francês. O atacante francês balançou as redes ainda no primeiro tempo e encaminhou o resultado. Na etapa final, Zurab Davitashvili descontou e deu números finais ao placar do jogo.

