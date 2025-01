Coritiba é derrotado pelo Londrina na estreia no Paranaense

Coxa sofreu dois gols em 15 minutos e perde por 2 a 0 no Couto Pereira / Crédito: Jogada 10

O Coritiba estreou com derrota na temporada. Semifinalista do Campeonato Paranaense no ano passado, o Coxa perdeu para o Londrina por 2 a 0, neste domingo (12), no Couto Pereira, pela 1ª rodada. Iago Teles precisou de 15 minutos para marcar os dois gols do Tubarão ainda no primeiro tempo. Veja a classificação do Campeonato Paranaense!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogo começou animado no Couto Pereira. Com apenas 30 segundos, Ruan Gustavo derrubou Iago Teles na área, que converteu o pênalti e abriu o placar. O Coritiba sentiu o gol e não conseguiu se encontrar. O Londrina, por sua vez, assustava e ampliou o resultado aos 15, mais uma vez com o camisa 11.