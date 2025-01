Copinha SP: veja os resultados deste sábado (11/1), últimos classificados e duelos da próxima fase

Neste sábado, 11/1, rolou a terceira e última rodada dos cinco grupos que ainda estavam indefinidos na Copinha SP. Foram dez jogos que sacramentaram as vagas finais à segunda fase, sendo que alguns dos times já haviam garantido suas classificações por antecipação. O Flamengo venceu e assegurou a segunda posição de sua chave, ao lado do Zumbi-AL, sensação do torneio. Grêmio e Sport já estavam de boa e, ao empatarem suas partidas, mantiveram a invencibilidade. Contudo, o Fortaleza, que enfrentou o Ituano, perdeu e terminou em segundo em seu grupo, Mas garantido.

Assim, vamos aos últimos jogos da última rodada: