Copa da Inglaterra: Tottenham quase tropeça em time da 5ª Divisão, mas avança

Após 0 a 0 no tempo normal, Spurs conseguem evitar o vexame diante do Tamworth na prorrogação. Vencem por 3 a 0 e vão à quarta rodada

O Tamworth fez um jogo surpreendentemente bom, conseguindo fechar a defesa e assustar em contra-ataques, principalmente no primeiro tempo, com destaque para o goleiro Singh e as investidas do atacante camaronês Enoru.

O Tottenham estreou na Copa da Inglaterra desta temporada e avançou de fase, mas o fez de forma decepcionante. Neste domingo, 12/1, no acanhado Lamb Ground (4.000 lugares), o gigante londrino teve extrema dificuldade para eliminar o modestíssimo Tamworth. Após 0 a 0 no tempo normal, fez 3 a 0 na prorrogação, gols de Tshikuna (contra), Kulusevski e Johnson. Jogou fora de casa e com time mesclado de titulares e reservas, é verdade. Mas o rival é o 16º colocado da Quinta Divisão, sendo que, em 93 anos de fundação, jamais jogou sequer a Quarta Divisão e por pouco nãovenceu notempo normal.

Nada de gol em 90 minutos

O jogo do Tottenham diante do time semi-amador do Tamworth começou com um fato inusitado. A rede do campo com gramado sintético estava se soltando, e o jeito foi colocar uma fita isolante em volta da trave e da rede para que a bola rolasse. E quem fez o trabalho foi o meia/atacante Enoru. O baixinho camaronês, logo aos 30 segundos, quase fez um golaço na rede que consertou. Partiu pela esquerda e obrigou o goleiro Kinski a fazer grande defesa. O Tamworth ainda criou outras ótimas oportunidades em contra-ataques. Já o Tottenham, mesmo com mais posse e mais finalizações, teve real oportunidade apenas em um chute de Maddison, para grande defesa de Singh. E só.

No segundo tempo, o Tottenham foi bem superior, pois o time da casa resolveu se fechar ainda mais. Assim, os londrinos chegaram a ter 80% de posse. Mas viram o atacante Timo Werner muito ineficaz, perdendo as duas boas chances que teve e Hollis salvar um gol para o time da casa em cima da linha. No fim, o time da casa, por muito pouco, não venceu o jogo. Nos acréscimos, McGlinshey ficou com uma sobra e a zaga salvou para escanteio. Após a cobrança, Liborn chutou para grande defesa de Kinski.

Enfim, vitória do Tottenham

Na prorrogação, o técnico Ange Postecoglou entrou com a tropa de elite, colocando Son e Kulusevski. E a bola entrou. Aos 10 minutos, após falta cobrada por Pedro Porro, rolou uma confusão na área e Tshikuna, querendo salvar, marcou contra. No início do segundo tempo, Son fez boa jogada e tocou para Kulusevski na área. A fera recebeu e bateu cruzado, 2 a 0. No fim, Brennan Johnson ampliou.