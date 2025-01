Caixinha realiza trabalho com foco tático no CT Rei Pelé

Santos se prepara para estreia no Paulistão, quinta-feira (16), contra o Mirassol, na Vila Belmiro

Após retornar para a elite do futebol brasileiro, o Santos não mede esforços para realizar uma boa temporada. E o primeiro passo é o Paulistão. Assim, o técnico Pedro Caixinha tem feito diversos trabalhos durante a pré-temporada, como a parte tática. Esse, inclusive, foi o principal foco da atividade deste domingo (12), no CT Rei Pelé.

O elenco santista treinou em dois períodos neste domingo. Ainda sem o atacante Tiquinho Soares, o técnico Pedro Caixinha comandou uma atividade com foco na parte tática, pela manhã. Os jogadores executaram ações ofensivas e defensivas, além de trabalhos em campo reduzido. A pré-temporada se encerra na quarta-feira (15).

Nos próximos dias, Caixinha espera contar com Tiquinho Soares. O jogador ainda realizará exames médicos antes de assinar contrato. Somente depois disso ficará à disposição do treinador português. O Santos estreia no Paulistão contra o Mirassol, na quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

