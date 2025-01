Bahia, com time alternativo, abre temporada com tropeço

Bahia fica no 0 a 0 diante da Jacuipense em duelo válido pela primeira rodada do Estadual

O Bahia empatou em 0 a 0 com Jacuipense, neste domingo (12), pela primeira rodada do Campeonato Baiano. O duelo foi disputado no Estádio Carneirão, em Alagoinhas, no interior do estado. Com o ponto conquistado, os dois times encontram-se na zona intermediária da classificação.

O Tricolor, vale lembrar, atuou com time alternativo, afinal, os principais jogadores e o técnico Rogério Ceni estão na pré-temporada na Espanha. O planejamento, aliás, prevê um duelo contra o Girona B, outro time sob a gestão do Grupo City. Dessa forma, o Bahia foi comandado por Léo Galbes, do sub-20.