Venezia x Inter Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Venezia?

Candidato ao rebaixamento, o Venezia ocupa o penúltimo lugar e venceu apenas um dos últimos nove jogos. A equipe comandada por Eusebio Di Francesco tem uma árdua missão contra um dos postulantes ao título. Entretanto, uma vitória contra a Inter de Milão significaria uma dose de ânimo na luta contra o rebaixamento.

Como chega a Inter de Milão?

Após amargar o vice da Supercopa da Itália diante do rival Milan, a Inter de Milão busca virar a página para seguir sonhando com o bicampeonato italiano. A Nerazzurri venceu cinco dos últimos seis jogos e tem pela frente um adversário que venceu apenas um dos últimos nove confrontos.

No último encontro contra o Venezia, a Inter de Milão venceu por 1 a 0. As boas lembranças traz esperança por um novo resultado positivo. Com dois jogos a menos do que os líderes Napoli e Atalanta, a Nerazzurri tem uma grande oportunidade nas mãos na corrida pelo bicampeonato italiano.