Veloz, versátil e mais: conheça estilo de Juninho, perto do Flamengo

Atacante está perto de volta ao futebol brasileiro, assumirá posto deixado por Gabigol e é aposta do Rubro-Negro para a temporada / Crédito: Jogada 10

O Flamengo encaminhou a contratação do atacante Juninho, do Qarabag, na última sexta-feira (10). O jogador chega com status de substituto de Gabigol para a temporada 2025 e terá a responsabilidade de fazer gols até a recuperação de Pedro, pelo menos. O Jogada10 apresenta as características principais do jogador. Revelado pelo Athletico em 2015, Juninho foi utilizado como ponta pela esquerda e nos demais clubes em que foi emprestado no final da década passada: Portimonense, Vila Nova, Brasil de Pelotas, Figueirense e Novorizontino. Encontrou o seu melhor futebol, no entanto, como um atacante central de muita mobilidade.

Uma de suas melhores características é a capacidade de receber passes nas costas da defesa adversária. Além disso, é rápido e explosivo, o que consegue levar vantagem em ataques velozes. Juninho é destro, gosta de flutuar pela intermediária para atrair os defensores e gerar espaços.

Marcação-pressão Além de auxiliar no ataque, Juninho também pode contribuir na parte defensiva, o que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo de Filipe Luís. O atacante tem boa leitura para fechar linhas de passe e também auxilia com desenvoltura nas pressões pós-perda. É combativo. Por ser rápido e veloz, ele também ajuda os laterais quando os pontas estiverem longe do setor no momento da recomposição. Em contrapartida, o brasileiro não é um jogador de muitos toques na bola. É mais objetivo e não arrisca muitos dribles. Juninho faz gol? Juninho somou 80 jogos pelo Qarabağ, tendo feito 42 gols e contribuído com quatro assistências, além de conquistar o Campeonato do Azerbeijão e da Taça do Azerbaijão em 2024. Apesar da boa média, o atacante não tem volume de gol considerável. Ele ainda pode aprimorar as finalizações para ajudar o clube. Recentemente, não teve boas atuações, mas seguiu como titular da equipe.