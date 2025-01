Vaza imagem da nova camisa do Flamengo para 2025; saiba data de apresentação

O Flamengo terá um novo Manto Sagrado para os jogos na temporada 2025. De acordo com o portal Coluna do Fla, a ideia da diretoria é apresentar a nova camisa rubro-negra no próximo dia 20. Ou seja, contra o São Paulo, pela FC Series, a equipe entrará em campo ainda com o padrão de 2024. O planejamento é diferente da gestão Landim no ano passado, que estreou o uniforme em um amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos.

Com gola V, a nova camisa do Flamengo traz quatro tipos de listras: as tradicionais da Adidas, nos ombros e mangas; as horizontais do clube, em vermelho e preto; listrinhas finas emoldurando as mais grossas; e uma listra vermelha em todo o contorno da gola.