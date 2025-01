Udinese e Atalanta não saem do zero em duelo pelo Italiano

Time de Bérgamo vai até Údine e faz um jogo apático, se contentando com o empate. Pode perder uma posição na tabela

A Atalanta deixou muito a desejar diante da Udinese, neste sábado, 11/1, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Afinal, fora de casa, no Estádio Friuli, o time penou para segurar o empate em 0 a 0 contra um rival mais aguerrido e que teve as grandes oportunidades.

Assim, a Atalanta vai aos 42 pontos, perdendo a chance de alcançar os mesmos 44 pontos do líder Napoli. E ainda pode perder uma posição para a Inter de Milão. A Udinese, com 26 pontos, deve sustentar o nono lugar por mais uma rodada, mostrando que tudo indica que esta será uma temporada bem mais tranquila em relação a 2023/24, quando sofreu para escapar do rebaixamento.