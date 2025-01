Suárez trata como ‘muito difícil’ chegada de Neymar ao Inter Miami

Para todas as figuras com alguma ligação ao Inter Miami, o tema Neymar tem surgido de maneira invariável. E um dos últimos a abordar o assunto foi um ex-integrantes do famigerado trio MSN, nos tempos de Barcelona : Luis Suárez.

Entretanto, isso não fez com que o uruguaio tratasse a chance de nova reunião como algo possível, pelo contrário. Para ele, apesar de reconhecer que o mundo do futebol proporciona surpresas, o negócio é visto por ele como “muito difícil”:

“Todo mundo sabe o que é o Ney como jogador, o que fizemos no tempo que estivemos juntos. Hoje estamos em outra época, com uma idade muito mais avançada, mas sempre nos encanta ter um jogador como o Ney e com a qualidade que ele pode trazer para o jogo. Como ele disse, tudo no futebol pode acontecer. Há expectativas e ilusões que podem ser geradas. Mas, até que se concretizem, é difícil e muito complicado.”

Como está a situação?

Contratualmente, o avante de 32 anos tem acordo até junho deste ano com o Al Hilal. Ou seja, os norte-americanos poderiam chegar a um acordo para tê-lo no elenco à partir do segundo semestre, sem custo de taxa de transferência. Porém, o Inter Miami está no limite do teto salarial imposto pela MLS e já preencheu as três vagas de atletas que podem “furar” esse teto.