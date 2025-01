Sob a batuta de Gustavo Quinteros, Grêmio agenda dois jogos-treino nesta semana

Imortal enfrenta o São José na próxima segunda-feira (13), no CT Luiz Carvalho, e mede forças com o Avenida na próxima sexta (17)

O Grêmio marcou seus dois primeiros testes para a pré-temporada de 2025. Assim, o técnico Gustavo Quinteros terá na próxima semana dois jogos-treino para analisar a equipe gaúcha.

Dessa forma, o Tricolor marcou jogo-treino com o São José na próxima segunda-feira (13), no CT Luiz Carvalho, e com o Avenida na próxima sexta (17). Ambos fazem parte da programação da pré-temporada antes do início do Campeonato Gaúcho, que terá início dia 22.