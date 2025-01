Sevilha arranca empate com Valencia nos minutos finais pelo Campeonato Espanhol

Com o resultado em casa, Sevilha segue no meio da tabela, em 13º com 23 pontos; Valencia, por sua vez, continua na lanterna, com 13 somados / Crédito: FSG1

Sevilla e Valencia empataram por 1 a 1 neste sábado |(11), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Luis Rioja abriu o placar para os visitantes, mas Adrià Pedrosa deixou tudo igual para o time da Andaluzia. Com o resultado, o Sevilla permanece no meio da classificação, em 13º lugar com 23 pontos. Na próxima rodada, terá pela frente o Girona, sétimo na tabela com 28 somados. Por outro lado, o Valencia segue na lanterna com 13 pontos. Na 20ª rodada, recebe a Real Sociedad, oitava colocada.

Resumo do jogo O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio de ações. Mas os anfitriões. embalados pela torcida, criaram mais chances e, assim, levaram perigo à defesa adversária. O Valencia, porém, reagiu na segunda etapa. Aos 15 minutos, Luis Rioja recebeu passe de Hugo Duro e imprimiu velocidade pelo lado esquerdo até invadir a área e finalizar para colcoar sua equipe em vantagem.