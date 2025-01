Santos anuncia os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão para a temporada 2025

Peixe confirma as contratações dos dois jogadores, que chegam para reforçar o sistema defensivo do técnico Pedro Caixinha

O Santos anunciou, neste sábado (11), suas duas primeiras contratações para a temporada de 2025. Tratam-se dos zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, que já treinaram com o elenco no CT Rei Pelé e chegam para reforçar o sistema defensivo visando a Série A do Brasileirão.

Dessa forma, o primeiro pertence ao Cruzeiro e chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Aos 27, o defensor chega para qualificar o setor da equipe, que está de volta à Série A.