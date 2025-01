Roma projeta estádio que pode chegar em 1 bilhão de euros de custos

Clube da capital da Itália avança com projeto, cuja versão final deve ser apresentada em fevereiro deste ano / Crédito: Jogada 10

A Roma, da Itália, se aproxima da construção de sua nova casa, no bairro Pietralata, capital italiana. Segundo informações da imprensa local, a previsão é apresentar o projeto definitivo até o final de fevereiro. O custo da obra é estimado em 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,3 bilhões, na cotação atual), consolidando o estádio como um dos mais caros do mundo. Crescimento do orçamento

Aliás, o custo quase dobrou desde a apresentação do estudo de viabilidade, realizado em abril de 2022, quando estava em 570 milhões de euros. Fatores como o aumento dos custos das matérias-primas, um novo conceito futurista para a estrutura e a utilização de materiais eco-sustentáveis justificam o aumento do orçamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Oportunidades de receitas

Todaia, segundo a equipe de análise com especialistas, o investimento tende a gerar novas oportunidades para exploração de receitas. Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, destaca que o clube poderá ampliar movimentos no processo de internacionalização de marca, aproveitando a grande tradição da equipe e o potencial turístico de Roma.

LEIA MAIS: Lazio e Como empatam em dia de homenagem no Campeonato Italiano Exploração de espaços premium

Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, complementa destacando as oportunidades para espaços premium. Ele enfatiza a importância de explorar experiências além dos jogos, com serviços e propriedades como camarotes, que são cada vez mais uma tendência no futebol mundial. Sustentabilidade

Augusto Freitas, CEO da Cristalcopo e idealizador do projeto Recicla Junto, destaca a importância da integração dos valores ESG ao ambiente esportivo. Ações sustentáveis reforçam o papel educacional do esporte, promovendo práticas positivas em prol do planeta.