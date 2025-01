Ramon Lima valoriza empate do Vasco e exalta Paulinho: ‘Muito talentoso’

Interino comandou o Cruzmaltino no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, em São Januário, pela estreia do Carioca

Neste sábado (11), o Vasco empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, em São Januário, pela estreia no Campeonato Carioca. O técnico interino Ramon Lima comandou a equipe recheada de garotos do sub-20, que saiu na frente com o gol do lateral-direito Paulinho. O treinador analisou o desempenho do time e valorizou o resultado.

“Realmente é contexto difícil por tempo trabalhado, a gente começou no dia 27. O Nova Iguaçu começou antes. O que a gente sabia é que sofreria no segundo tempo, principalmente na parte física, que condiciona o técnico e o tático. A gente perdeu um pouco de pressão na frente e o Nova Iguaçu conseguiu empurrar a gente para trás. Mas ainda conseguimos competir com o Nova Iguaçu, o gol saiu em bola parada. Com todo contexto adverso, os meninos competiram. O mais importante é evoluir sem perder, porque quando perde a confiança vai para baixo. A gente não comemora o empate, poderia ter ganho, faz parte do futebol. Mas é importante evoluir sem perder”, disse em coletiva.