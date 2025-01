PSG x Saint-Etienne: Onde assistir, escalações e arbitragem

PSG e Saint-Étienne, os maiores campeões franceses, se enfrentam neste domingo, 12/1, no Parc des Princes, em jogo pela 17ª rodada do Campeonato Francês. Apesar de toda a tradição, este jogo tem um favorito muito destacado. Afinal, o PSG, além de um elenco de astros, vem bem na temporada e lidera a competição com 40 pontos e um jogo a menos do que o segundo colocado, Olympique. Já o Saint-Étienne vai mal. Com 16 pontos e um time frágil, está no primeiro posto da zona de rebaixamento e luta para não voltar à segunda divisão.

O Saint-Étienne é o segundo maior campeão francês, mas não vence desde a temporada 1980/81, quando o time tinha como maior craque o mítico Michel Platini. Já o PSG é o atual tricampeão e o maior vencedor, com 12 conquistas. E uma curiosidade: ganhou o primeiro caneco em 1985/86, quando o Etienne já tinha 10 títulos.