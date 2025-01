Patrick de Paula se emociona com gol em revés do Botafogo: ‘Foi um ano de luta’

Com um time alternativo, o Botafogo não teve uma boa estreia na temporada. Afinal, a equipe perdeu para o estreante Maricá, no Nilton Santos, por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca. Autor do gol alvinegro, de pênalti, já no fim da partida, Patrick de Paula comentou sobre a emoção de voltar a marcar e a definição de quem iria para a cobrança.

“Foi uma emoção muito grande, só eu sei o que passei durante um ano e cinco meses. Foi um ano de luta, onde sofri com lesão. Quando cheguei no Botafogo, falei na primeira entrevista que não tinha vindo para cá em vão, vim para colocar meu nome na história e honrar a camisa do Botafogo. Sempre trabalhei, nunca faltou dedicação, estou muito feliz de poder voltar a jogar pelo Botafogo, diante dessa torcida, agradeço muito a Deus e à torcida que compareceu”, disse.