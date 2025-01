Palmeiras goleia em jogo-treino antes da estreia no Paulistão; Aníbal Moreno comenta renovação

Também neste sábado, o clube oficializou a renovação com o volante Aníbal Moreno por mais uma temporada . Assim, o vínculo do argentino se estende até dezembro de 2029.

“Feliz por ficar mais tempo aqui no Palmeiras. Desde que cheguei, me senti bem acolhido. Portanto, agora é seguir melhorando. Sei que ainda tenho muito a dar pelo Palmeiras, pelos meus companheiros. Esse ano será intenso, até mais do que o ano passado, vou dar meu melhor”, disse o atleta, em entrevista ao site do clube.