Na volta de Danilo, Nottingham elimina Luton Town

NOTTINGHAM, ENGLAND - JANUARY 11: Ramon Sosa of Nottingham Forest celebrates scoring his team's second goal during the Emirates FA Cup Third Round match between Nottingham Forest and Luton Town at City Ground on January 11, 2025 in Nottingham, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images) / Crédito: Shaun Botterill

Com gols de Yates e Sosa, o Nottingham Forest, em casa, no City Ground, venceu neste sábado (11/1) o Luton Town, da Segunda Divisão inglesa, por 2 a 0. O jogo valeu pela terceira rodada da Copa da Inglaterra e fez justiça ao melhor futebol do Nottingham, que assim avançou de fase. Foi a sétima vitória seguida do Notthingham. O jogo marcou a volta do volante brasileiro Danilo ao Forest. Ele sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo em agosto, na primeira rodada da Premier League. Mas se recuperou e, após cinco meses, entrou em campo aos 40 do segundo tempo, sob aplausos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Nottingham poupou vários titulares. Com isso, o goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, ganhou uma oportunidade, substituindo Sels. E fez um jogo muito bom, com ótimas defesas, duas delas no primeiro tempo de alto grau de dificuldade.